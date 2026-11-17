JTET-2026 परीक्षा में अभ्यर्थियों के सामने आई विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को घाटशिला विधायक एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता सोमेश सोरेन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में हस्तक्षेप कराने का आग्रह किया।

प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को बताया कि JTET-2026 परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को कई तकनीकी और मानवीय त्रुटियों का सामना करना पड़ा। इनमें ओएमआर शीट में प्रश्न-पुस्तिका की बुकलेट सीरीज अंकित नहीं हो पाना, प्रवेश पत्र में गड़बड़ियां और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म से जुड़ी समस्याएं प्रमुख हैं। संघ का कहना है कि इन त्रुटियों का असर अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम और भविष्य पर पड़ सकता है।

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संघ के प्रतिनिधियों ने विधायक सोमेश सोरेन से आग्रह किया कि वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान इस गंभीर मामले की ओर आकृष्ट कराएं और आवश्यक कार्रवाई की पहल करें, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को तकनीकी या मानवीय गलतियों का खामियाजा न भुगतना पड़े।

विधायक सोमेश सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर जल्द ही झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी। उन्होंने समस्याओं को गंभीरता से समझकर उनके समाधान के लिए आवश्यक पहल करने की बात कही।

संघ ने मांग की है कि ओएमआर शीट की बुकलेट सीरीज, प्रवेश पत्र और आवेदन फॉर्म से संबंधित सभी त्रुटियों का निष्पक्ष एवं न्यायसंगत समाधान किया जाए, ताकि किसी भी अभ्यर्थी के भविष्य के साथ अन्याय न हो।