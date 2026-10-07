धनबाद: कतरास में भू-धंसान से दहशत, सड़क पर उतरे लोग; काला बिल्ला लगाकर बीसीसीएल और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Wed, 07 Oct 2026 08:08 PM IST
सार
धनबाद के कतरास कोयलांचल में लगातार हो रही भू-धंसान की घटनाओं से लोगों में बढ़ती दहशत के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कतरास बचाओ संघर्ष मोर्चा ने जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों और व्यापारियों को काला बिल्ला लगाया और भू-धंसान के खिलाफ एकजुट होने की अपील की।
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विस्तार
झारखंड के धनबाद जिले के कतरास कोयलांचल में लगातार बढ़ रही भू-धंसान की घटनाओं से पैदा हुई दहशत के बीच स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कतरास बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कतरास शहर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाकर भू-धंसान की समस्या के खिलाफ आवाज उठाई। आंदोलनकारियों ने बाजार की विभिन्न दुकानों तथा सार्वजनिक स्थानों पर जाकर स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को काला बिल्ला लगाया और इस गंभीर संकट से निपटने के लिए एकजुट होने की अपील की।
काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन और नारेबाजी
अभियान के दौरान मोर्चा के सदस्यों ने बीसीसीएल प्रबंधन तथा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा कि कतरास कोयलांचल के कई इलाकों में जमीन धंसने की बार-बार हो रही घटनाओं के कारण आम नागरिकों में भारी असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और उनके स्थायी पुनर्वास के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ठोस और अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे लोगों का जीवन संकट में पड़ गया है।
वैज्ञानिक सर्वे और अवैध खनन पर रोक की मांग
मोर्चा के प्रतिनिधियों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि भू-धंसान से प्रभावित तथा संवेदनशील क्षेत्रों का तुरंत वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों की वास्तविक स्थिति का तकनीकी मूल्यांकन करके ही आम जनता की सुरक्षा के लिए एक ठोस एवं प्रभावी योजना तैयार की जा सकती है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों ने क्षेत्र में जारी अवैध खनन पर पूरी तरह प्रभावी रोक लगाने और प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित तथा स्थायी स्थानों पर बसाने की मांग उठाई।
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मांगें न मानने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी
मोर्चा के नेताओं ने जोर देकर कहा कि कतरास क्षेत्र के निवासियों के जान-माल की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार और संबंधित प्रशासन ने उनकी मांगों पर शीघ्र उचित निर्णय लेकर कार्रवाई शुरू नहीं की, तो इस जनआंदोलन को और अधिक उग्र एवं व्यापक रूप दिया जाएगा।
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काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन और नारेबाजी
अभियान के दौरान मोर्चा के सदस्यों ने बीसीसीएल प्रबंधन तथा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा कि कतरास कोयलांचल के कई इलाकों में जमीन धंसने की बार-बार हो रही घटनाओं के कारण आम नागरिकों में भारी असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और उनके स्थायी पुनर्वास के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ठोस और अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे लोगों का जीवन संकट में पड़ गया है।
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वैज्ञानिक सर्वे और अवैध खनन पर रोक की मांग
मोर्चा के प्रतिनिधियों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि भू-धंसान से प्रभावित तथा संवेदनशील क्षेत्रों का तुरंत वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों की वास्तविक स्थिति का तकनीकी मूल्यांकन करके ही आम जनता की सुरक्षा के लिए एक ठोस एवं प्रभावी योजना तैयार की जा सकती है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों ने क्षेत्र में जारी अवैध खनन पर पूरी तरह प्रभावी रोक लगाने और प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित तथा स्थायी स्थानों पर बसाने की मांग उठाई।
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मांगें न मानने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी
मोर्चा के नेताओं ने जोर देकर कहा कि कतरास क्षेत्र के निवासियों के जान-माल की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार और संबंधित प्रशासन ने उनकी मांगों पर शीघ्र उचित निर्णय लेकर कार्रवाई शुरू नहीं की, तो इस जनआंदोलन को और अधिक उग्र एवं व्यापक रूप दिया जाएगा।