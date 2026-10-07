धनबाद: कतरास में भू-धंसान से दहशत, सड़क पर उतरे लोग; काला बिल्ला लगाकर बीसीसीएल और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

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अभियान के दौरान मोर्चा के सदस्यों ने बीसीसीएल प्रबंधन तथा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा कि कतरास कोयलांचल के कई इलाकों में जमीन धंसने की बार-बार हो रही घटनाओं के कारण आम नागरिकों में भारी असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और उनके स्थायी पुनर्वास के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ठोस और अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे लोगों का जीवन संकट में पड़ गया है।मोर्चा के प्रतिनिधियों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि भू-धंसान से प्रभावित तथा संवेदनशील क्षेत्रों का तुरंत वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों की वास्तविक स्थिति का तकनीकी मूल्यांकन करके ही आम जनता की सुरक्षा के लिए एक ठोस एवं प्रभावी योजना तैयार की जा सकती है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों ने क्षेत्र में जारी अवैध खनन पर पूरी तरह प्रभावी रोक लगाने और प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित तथा स्थायी स्थानों पर बसाने की मांग उठाई।मोर्चा के नेताओं ने जोर देकर कहा कि कतरास क्षेत्र के निवासियों के जान-माल की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार और संबंधित प्रशासन ने उनकी मांगों पर शीघ्र उचित निर्णय लेकर कार्रवाई शुरू नहीं की, तो इस जनआंदोलन को और अधिक उग्र एवं व्यापक रूप दिया जाएगा।