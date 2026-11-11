झारखंड: नवीन जिंदल की चिरेका पर नजर, भारत में बने रेल इंजन अफ्रीका समेत दुनिया के बाजारों में होंगे निर्यात?

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष और सांसद नवीन जिंदल ने चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना (चिरेका) का दौरा कर वहां निर्मित विद्युत रेल इंजनों की खरीद और विदेशों में निर्यात की संभावनाओं का आकलन किया।

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इस पहल से भारतीय रेल की इस प्रमुख विनिर्माण इकाई में बने इंजनों को अफ्रीका सहित दुनिया के विभिन्न देशों के बाजारों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। उद्योगपति नवीन जिंदल अपनी टीम और रेल इंडिया तकनीकी एवं आर्थिक सेवा (राइट्स) के प्रतिनिधियों के साथ 11 नवंबर को कारखाना परिसर पहुंचे थे। वहां उन्होंने उत्पादन क्षमता, तकनीकी दक्षता और विनिर्माण व्यवस्था का करीब से जायजा लिया।

विदेशी बाजारों में पैठ बनाने की तैयारी

चित्तरंजन दौरे के दौरान नवीन जिंदल ने कारखाने के महाप्रबंधक मोहित चंद्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत तकनीकी विचार-विमर्श किया। उन्होंने विनिर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया और रेल इंजन निर्माण की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कारखाने में तैयार एक नए विद्युत रेल इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया।

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नवीन जिंदल ने बताया कि जिंदल समूह को भारी उद्योग और परिवहन संबंधी आवश्यकताओं के लिए विद्युत रेल इंजनों की जरूरत है। इसी उद्देश्य से वह चिरेका की विनिर्माण क्षमता का अध्ययन करने आए हैं। यदि यह व्यावसायिक वार्ता भविष्य में किसी अंतिम समझौते का रूप लेती है तो चित्तरंजन में निर्मित इंजनों को पहली बार व्यापक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।



इससे भारतीय रेल की सार्वजनिक क्षेत्र की विनिर्माण क्षमता को वैश्विक स्तर पर बड़ी पहचान मिलेगी। हालांकि, अभी तक इंजनों की आपूर्ति की संख्या, तकनीकी संरचना, कीमत और समय-सीमा से जुड़ी शर्तों को लेकर किसी औपचारिक समझौते की घोषणा नहीं हुई है।

उत्पादन क्षमता और कर्मचारियों की दक्षता

कारखाने के निरीक्षण के बाद नवीन जिंदल ने चिरेका के कार्य वातावरण और कर्मचारियों की दक्षता की सराहना की। उन्होंने कहा कि चित्तरंजन रेलइंजन कारखाने में पांच हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके पास विशिष्ट तकनीकी कौशल है। कारखाना आधुनिक तकनीक के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर के उच्च गुणवत्ता वाले विद्युत रेल इंजन तैयार कर रहा है।

चिरेका में तीन-चरणीय विद्युत प्रणोदन तकनीक और अत्याधुनिक नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग करके उच्च क्षमता वाले इंजनों का निर्माण किया जाता है। यहां बनने वाले डब्ल्यूएजी-9 श्रेणी के विद्युत रेल इंजन देश में भारी माल परिवहन का मुख्य आधार हैं, जबकि डब्ल्यूएपी-7 श्रेणी के इंजन तेज गति वाले यात्री परिचालन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जिंदल समूह की ओर से इन इंजनों को खरीदकर अफ्रीका महाद्वीप और अन्य वैश्विक बाजारों में निर्यात करने की योजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।



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भाप इंजन से आधुनिक तकनीक तक का सफर

चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना केवल पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित एक औद्योगिक परिसर नहीं है, बल्कि देश के रेल विद्युतीकरण का प्रमुख आधार स्तंभ भी है। इस ऐतिहासिक विनिर्माण इकाई की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। शुरुआती दौर में यहां केवल भाप इंजनों का निर्माण किया जाता था। समय के साथ बदलती तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कारखाने ने पहले डीजल इंजन और फिर वर्ष 1961-62 से विद्युत रेल इंजनों का निर्माण शुरू किया।

आज यह कारखाना उच्च अश्वशक्ति वाले आधुनिक विद्युत इंजनों के निर्माण में आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन इंजनों की मांग बढ़ने से कारखाने की औद्योगिक गतिविधियों में और अधिक विस्तार होने की उम्मीद जताई जा रही है।