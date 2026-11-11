झारखंड: नमामि गंगे परियोजना के नाम पर 23.55 लाख की ठगी, सरकारी ठेका दिलाने का झांसा देकर हड़पी रकम

हजारीबाग के बड़ा बाजार पुलिस चौकी ने नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत फर्जी दस्तावेज दिखाकर सरकारी ठेका दिलाने के नाम पर 23,55,796 रुपये की ठगी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार पीड़ित विक्रम कुमार की शिकायत पर बिहार के वैशाली जिले के निवासी आरोपी आदित्य कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मार्खम कॉलेज मार्ग के निवासी पीड़ित विक्रम कुमार ने पुलिस चौकी में लिखित शिकायत पत्र सौंपा था।

नमामि गंगे के नाम पर जालसाजी

पीड़ित विक्रम कुमार ने पुलिस को सौंपी शिकायत में बताया कि वर्ष 2023 में आरोपी आदित्य कुमार ने उनसे संपर्क साधा था। आरोपी ने स्वयं को सरकारी ठेकेदार के रूप में प्रस्तुत किया था। उसने विक्रम कुमार को नमामि गंगे परियोजना तथा अन्य कई सरकारी विकास कार्यों से जुड़े हुए फर्जी दस्तावेज दिखाए थे। आरोपी ने इन दस्तावेज का हवाला देते हुए सरकारी ठेका दिलवाने का पूरा भरोसा दिलाया था। आरोपी के झांसे में आकर पीड़ित ने उसे भारी रकम सौंप दी।

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ऑनलाइन और नकद में हुआ भुगतान

प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी के आश्वासन पर विक्रम कुमार ने 13 अगस्त, 2023 से 16 अप्रैल, 2025 की अवधि के दौरान विभिन्न किस्तों में कुल 23,55,796 रुपये का भुगतान किया। पीड़ित ने यह संपूर्ण राशि इंटरनेट बैंकिंग, फोन-पे एप और प्रत्यक्ष नकद माध्यमों से हस्तांतरित की थी। रकम लेने के बाद भी जब लंबे समय तक आरोपी ने कोई काम पूरा नहीं कराया, तब पीड़ित को संदेह हुआ। पीड़ित ने जब आरोपी द्वारा दिए गए सरकारी दस्तावेज की जांच की, तो पता चला कि परियोजना संबंधी सभी दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी थे।

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पैसे वापस मांगने पर मिली धमकी

धोखाधड़ी का पता चलने पर जब पीड़ित ने अपनी जमा पूंजी वापस मांगी, तो आरोपी टालमटोल करने लगा। पीड़ित ने जब अपनी रकम लौटाने के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी ने उनके साथ अभद्र भाषा में गाली-गलौज की। आरोपी ने विक्रम कुमार को जान से मारने और गोली मारने की प्रत्यक्ष धमकी भी दी। पीड़ित विक्रम कुमार ने पुलिस अधिकारी को दिए आवेदन में आरोपी से अपनी जान का गंभीर खतरा जताया है। पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।