झारखंड: चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का होगा कायाकल्प, चार करोड़ रुपये से बनेगा आठ लेन एथलेटिक्स ट्रैक

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प्रशासनिक स्तर पर कार्ययोजना तैयार होने के बाद अब स्टेडियम की सूरत बदलने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। योजना के लागू होने के बाद स्थानीय खिलाड़ियों को अभ्यास करने तथा विभिन्न स्तरों की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आधुनिक खेल आधारभूत सुविधाएं अपने ही जिले में उपलब्ध हो सकेंगी।स्टेडियम में एथलेटिक्स खेलों से जुड़े खिलाड़ियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए आठ लेन का एक नया ट्रैक निर्मित किया जाएगा। इस एथलेटिक्स ट्रैक की चौड़ाई चार मीटर रखी जाएगी, जिससे धावकों को अपनी तैयारी बेहतर करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही योजना में फुटबॉल मैदान को भी आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित करने का निर्णय लिया गया है। महिला और पुरुष खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग अत्याधुनिक चेंजिंग रूम का निर्माण भी परिसर के भीतर कराया जाएगा। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास सत्रों तथा खेल आयोजनों के दौरान पर्याप्त सहूलियत मिलेगी।प्रतियोगिताओं के संचालन और दर्शकों की उपस्थिति को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से स्टेडियम परिसर में एक नई दर्शक दीर्घा का निर्माण प्रस्तावित है। इस दर्शक दीर्घा में चार से पांच सौ कुर्सियों के बैठने की क्षमता होगी, जिससे फुटबॉल और एथलेटिक्स जैसी प्रतियोगिताओं के समय दर्शकों को आरामदेह बैठने का स्थान मिलेगा। इसके अतिरिक्त स्टेडियम में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 16 मीटर ऊंचाई वाले चार से पांच हाईमास्ट लाइट लगाए जाएंगे। इस रोशनी व्यवस्था से रात के समय भी खेल गतिविधियां और अभ्यास सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगे।गौरतलब है कि लगभग तीन वर्ष पूर्व भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराया गया था। उस समय तत्कालीन उपायुक्त अबु इमरान के कार्यकाल में विशेष केंद्रीय सहायता मद से 1.73 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। उस दौरान ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के माध्यम से स्टेडियम में भव्य पवेलियन का निर्माण कराया गया था, दो हाईमास्ट लाइट स्थापित की गई थीं, दर्शक दीर्घा बनाई गई थी तथा फुटबॉल मैदान को घास से आच्छादित किया गया था। वर्तमान उपायुक्त रवि आनंद के अनुसार इस नई कार्ययोजना के पूर्ण होने से जिले में खेल गतिविधियों में तेजी आएगी तथा खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर मंच प्राप्त होगा।