झारखंड उच्च न्यायालय ने पथ निर्माण विभाग में कार्यरत सहायक अभियंता सुनील कुमार राय की प्रोन्नति के मामले में राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने विभाग के प्रधान सचिव अथवा सचिव को कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति के संबंध में उचित निर्णय लेने को कहा है। अदालत ने प्रार्थी की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।

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जमशेदपुर निवासी सुनील कुमार राय जनवरी 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 22 मार्च 2024 से कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति और उससे जुड़े अन्य लाभ देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने गौर किया कि राज्य सरकार ने उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठाया है और प्रोन्नति का मामला पहले से विभाग में प्रक्रियाधीन है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखा।

पहले से मिल रहा कार्यपालक अभियंता का वेतनमान

प्रार्थी की दलील थी कि उन्हें एसीपी और एमएसीपी के तहत पहले से ही कार्यपालक अभियंता का वेतनमान मिल रहा है। ऐसे में पदोन्नति देने से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख नजदीक होने के कारण मामले में जल्द निर्णय लेने की जरूरत है।

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सतर्कता रिपोर्ट मिलने के बाद प्रोन्नति पर फैसला

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि सुनील कुमार राय समेत अन्य पात्र सहायक अभियंताओं की प्रोन्नति का मामला विभाग में विचाराधीन है। सरकार ने प्रार्थी की पात्रता स्वीकार करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से सतर्कता स्वच्छता प्रतिवेदन और आंतरिक चरित्र रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रोन्नति पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

इस पर हाईकोर्ट ने विभाग के प्रधान सचिव अथवा सचिव को आदेश की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी कर प्रोन्नति के मामले में अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है।