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बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष बाबू राम शर्मा, जोधपुर मंडल अध्यक्ष अंग्रेज रुकवाल सहित मंडल के विभिन्न बूथों के सभी प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने विचार रखे तथा क्षेत्र में संगठन की स्थिति और उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए आवश्यक सुझाव साझा किए।इस अवसर पर विधायक शक्ति राज परिहार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक संगठन की असली ताकत उसका बूथ स्तर का ढांचा और वहां सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं। जब बूथ मजबूत होगा, तभी संगठन भी मजबूत बनेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय बनाए रखने, आम लोगों के बीच सक्रिय रहने और संगठन की गतिविधियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का आह्वान किया।