जम्मू-कश्मीर मुठभेड़: मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तानी, पुलिस ने कहा- ‘तुम भाग सकते हो, लेकिन छिप नहीं सकते’

जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन सोहन के तहत सुरक्षाबलों से हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए जैश-ए-मोहम्मद के दो पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान सद्दाम और मुस्तफा के रूप में हुई है। उनके पास से एक एके असॉल्ट राइफल (चार मैगजीन के साथ), एक एम4 कार्बाइन (तीन मैगजीन के साथ), एक ग्लॉक पिस्तौल (दो मैगजीन के साथ) और चार ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि 'तुम भाग सकते हो, लेकिन छिप नहीं सकते।'

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