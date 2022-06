Jammu Kashmir Encounter : शोपियां मुठभेड़ में लश्कर के दो आतंकी ढेर, घाटी में इस साल मारे जा चुके हैं 102 दहशतगर्द

शोपियां के कांजीलर इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-ताइबा के दो आतंकियों को मार गिराया है। बीते दिनों सुरक्षा बलों के निशाने पर सबसे अधिक लश्कर के ही आतंकी आए हैं। सुरक्षा बलों के अभियान मे इस साल अब तक 102 आतंकी मारे गए हैं।

#UPDATE | Two terrorists linked with proscribed terror outfit LeT were killed in the encounter. Identification is being ascertained. Further details shall follow: Police