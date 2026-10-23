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जम्मू-कश्मीर: ट्रंप की नीतियों पर बरसे फारूक अब्दुल्ला, बोले- दुनिया को संकट में डाल रही आक्रामकता

Fri, 23 Oct 2026 03:11 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Fri, 23 Oct 2026 03:11 PM IST
सार

नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि वैश्विक संकट और बढ़ती महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ेगा।

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Trump’s aggression puts the world in crisis
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला - फोटो : ANI

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और आक्रामकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनके कारण पूरी दुनिया संकट का सामना कर रही है। बढ़ती महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ेगा। ऐसे में ट्रंप को अब आक्रामक रुख छोड़कर हालात सुधारने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।

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श्रीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दुनिया पहले ही आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रही है। ऐसे माहौल में आक्रामकता बढ़ने से आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि न्याय के दृष्टिकोण से ईरान को अपने क्षेत्र में आत्मरक्षा करने का अधिकार है।

दिल्ली में प्रदर्शन पर विदेशी हाथ के दावे पर सवाल
दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी केंद्र सरकार को अपने खिलाफ चुनौती महसूस होती है, तो वह इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने की बात कहने लगती है। उन्होंने सवाल किया कि यदि सरकार को लगता है कि कोई विदेशी ताकत प्रदर्शन के पीछे है, तो उसे स्पष्ट करना चाहिए कि वह कौन है और किस देश से जुड़ी है।

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपने कदमों और नीतियों पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे आरोपों के समर्थन में स्पष्ट नाम और तथ्य सामने आने चाहिए।

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