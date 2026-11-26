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कुपवाड़ा। जिले के चौकीबल के गुंड गौनरी ऋषि इलाके में बीती 24 नवंबर को तेंदुए के हमले में 33 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया, जिन्होंने मंगलवार को वन्यजीव विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और उस पर जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों से मानव जीवन की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया।वन्यजीव विभाग के अनुसार, महिला की पहचान रिफत बेगम, पत्नी इरशाद अहमद मीर और निवासी गुंड गौनरी ऋषि के रूप में हुई है, जो जंगल में लकड़ी लेने गई थी, जब तेंदुए ने कथित तौर पर उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में उसने दम तोड़ दिया। हालांकि, स्थानीय लोगों ने विभाग के बयान से असहमति जताई और दावा किया कि महिला अपने घर से कुछ ही दूर स्थित अपने खेत में काम करने गई थी, जब तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया।प्रदर्शनकारी लोगों ने आरोप लगाया कि 24 नवंबर को घटना घटित होने के बावजूद, घटना के दिन वन्यजीव विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, न ही तेंदुए को पकड़ने के लिए कोई तत्काल अभियान शुरू किया गया। प्रदर्शनकारियों ने विभाग पर मानव जीवन की सुरक्षा की तुलना में जंगली जानवरों की सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि विभाग की कथित विफलता के कारण इस वर्ष जंगली जानवरों के हमलों में कई लोगों की जान जा चुकी है।स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और वन्यजीव विभाग से अपील की कि वे तेंदुए और आसपास के इलाकों में घूम रहे अन्य खतरनाक जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए तत्काल कदम उठाएं, ताकि मानव जीवन की और हानि को रोका जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो वे सड़कों पर उतरने और संगठित अभियान शुरू करने के लिए मजबूर होंगे, और जीवन की किसी भी और हानि के लिए वन्यजीव विभाग को जिम्मेदार ठहराएंगे।