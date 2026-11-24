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श्रीनगर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। देश की वैश्विक स्तर पर स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आलोचना से हकीकत कभी नहीं बदलती।केंद्रीय मंत्री सोमवार को श्रीनगर में आयोजित पहले वक्फ दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस दाैरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें बीबी हलीमा नर्सिंग कॉलेज का निर्माण तथा हजरतबल दरगाह परिसर में महिलाओं के लिए नमाज कक्ष, गेस्ट हाउस और संग्रहालय शामिल हैं।लोवी इंस्टीट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स 2026 रिपोर्ट में भारत को एशिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में बताया गया है। रिजिजू ने कहा कि लोवी इंस्टीट्यूट ही नहीं, बल्कि कई अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने अर्थव्यवस्था, सैन्य ताकत और वित्तीय क्षेत्रों में भारत को ऊंचा स्थान दिया है। 12 वर्ष पहले भारत की रैंकिंग काफी नीचे हुआ करती थी, लेकिन आज देश शीर्ष तीन से पांच देशों की कतार में मजबूती से खड़ा है।विपक्ष की आलोचनाओं पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष से सरकार की प्रशंसा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन उनके तारीफ न करने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। विपक्ष को अपनी बात कहने और बोलने का पूरा अधिकार है, मगर सच यही है कि भारत बदल चुका है और काफी आगे निकल गया है। रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञों ने पीएम मोदी को शी जिनपिंग के बाद क्षेत्र का दूसरा सबसे प्रभावी नेता माना है। हालांकि, खाड़ी संघर्ष के दौरान भारत की अपेक्षाकृत कम सक्रियता को वैश्विक नेतृत्व को लेकर आकलन में दर्ज किया गया है।लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी) चुनावों की तैयारियों पर रिजिजू ने कहा कि भाजपा चुनावों की तारीखों का इंतजार नहीं करती। चुनाव हों या न हों, भाजपा 24 घंटे वर्किंग मोड में रहती है। हमारे कार्यकर्ता कभी आराम नहीं करते। यदि आप देश के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको हर समय तैयार रहना होता है।