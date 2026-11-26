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श्रीनगर। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित पवित्र शेषनाग झील के पास कथित निर्माण और खोदाई के मामले को लेकर जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) और विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के बीच सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस छिड़ गई है।विवाद के बीच, वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्री अल्ताफ कालू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मंत्री ने लिखा कि पवित्र शेषनाग झील में खोदाई को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही गलत जानकारी पूरी तरह निराधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा भेजी गई एक टीम ने पुष्टि की है कि वहां केवल श्री अमरनाथ जी यात्रा के बाद मार्ग का नियमित रखरखाव किया जा रहा था, जो हर साल होता है।अल्ताफ कालू ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए आश्वासन दिया कि शेषनाग झील पूरी तरह सुरक्षित है और इसकी पवित्रता की हमेशा रक्षा की जाएगी। हालांकि, मंत्री के इस स्पष्टीकरण पर सोशल मीडिया यूजर्स और विपक्ष ने कड़ा रुख अपनाया। मंत्री की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीडीपी ने अपने एक्स हैंडल पर एक अन्य वीडियो जारी किया, जिसमें पहाड़ से जेसीबी मशीन की ओर से पत्थर नीचे फेंकते हुए दिखाया गया है।इस वीडियो को साझा करते हुए पीडीपी ने मंत्री पर सीधा पलटवार किया और पूछा कि यदि वन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मंत्री अल्ताफ कल्लू के दावे के अनुसार शेषनाग पूरी तरह सुरक्षित है, तो वहां बुलडोजर क्या कर रहा था? पार्टी ने तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या बुलडोजर वहां केवल फोटो खिंचवाने के लिए गया था, जैसा कि मंत्री विश्वास दिलाना चाहते हैं।दूसरी ओर, मंत्री अल्ताफ कालू की पोस्ट के नीचे आम यूजर्स ने भी तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं और पारदर्शिता की मांग उठाई। एक यूजर ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि यदि सब कुछ सामान्य है और छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो वहां स्वतंत्र कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को भेजा जाना चाहिए।