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उन्होंने कहा कि जब तक वित्त लेखा सहायक (एफएए) भर्ती विवाद की जांच पूरी नहीं हो जाती और विशेष जांच दल (एसआईटी) के निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं कर दिए जाते, तब तक यह परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए।अपनी मां के सोशल मीडिया पेज पर एक लाइव वीडियो संदेश में इल्तिजा ने कहा कि पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कथित भर्ती अनियमितताओं के कई पहलुओं को उजागर किया है, विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता और परीक्षा के दौरान नकल कराने के लिए टेलीग्राम के कथित इस्तेमाल को। जांच शुरू करने के लिए पुलिस की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच अभी जारी है और अब तक छह सरकारी कर्मचारियों सहित 20 लोगों की गिरफ्तारी इस धोखाधड़ी में अधिकारियों की मिलीभगत की ओर इशारा करती है।इल्तिजा ने कहा कि एक निरीक्षक ने अनुपस्थित अभ्यर्थी के प्रश्न पत्र की परीक्षा केंद्र के अंदर तस्वीर खींची और उसे टेलीग्राम के माध्यम से बाहर भेजा, जिसके बाद मैसेजिंग ऐप के जरिए ही अंदर बैठे अभ्यर्थियों को उत्तर भेजे गए। उन्होंने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि एफएए विवाद कोई अकेली घटना नहीं है।