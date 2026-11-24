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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में अपना विशेष प्रवर्तन अभियान जारी रखा है। इस दौरान 281 जगहों पर छापे मारे गए और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर श्रीनगर के दो रेस्तरां के पंजीकरण निलंबित किए गए।विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस अभियान के दौरान होटलों, रेस्तरां, कैफे और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में निर्धारित स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच के लिए कुल 281 निरीक्षण किए गए। इसके साथ ही गुणवत्ता जांच और निर्धारित मानकों के अनुरूपता की पुष्टि के लिए मांस, मांस उत्पादों और अन्य खाद्य पदार्थों के 51 नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए भेजे गए। प्रवर्तन कार्रवाई के तहत निर्धारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर श्रीनगर के खयाम स्थित मेसर्स जायका चिकन बिरयानी और शालीमार स्थित मेसर्स रॉयल 99 कैफे के एफएसएसएआई पंजीकरण निलंबित कर दिए गए हैं।इसके अलावा, खाद्य प्रतिष्ठानों में अस्वच्छ परिस्थितियों से संबंधित उल्लंघनों के लिए अधिनियम की धारा 56 के तहत छह एफआईआर दर्ज की गईं। इनमें एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि अन्य उल्लंघनों के लिए धारा 58 के तहत तीन प्राथमिकी दर्ज की गईं। इनमें दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उपभोक्ताओं की जागरूकता, पारदर्शिता और सही चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मांसाहारी व्यंजन बेचने वाले सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपयोग किए जाने वाले मांस के प्रकार (मटन, बीफ या चिकन), मांस के ताजा या फ्रोजन होने की स्थिति तथा व्यंजन तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री की स्पष्ट और सटीक जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करें।संचालकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि यह जानकारी मेनू कार्ड और फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड पर स्पष्ट रूप से अंकित हो ताकि उपभोक्ता सोच-समझकर निर्णय ले सकें। विभाग ने आम नागरिकों से भी सतर्क रहने और असुरक्षित या मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री या वितरण की किसी भी घटना की सूचना आधिकारिक ईमेल cfsiandk.fndjk.gov.in पर देने की अपील की है।