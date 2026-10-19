जम्मू कश्मीर: बर्फबारी से पारा लुढ़ककर सामान्य से नीचे पहुंचा, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम; पढ़ें अपडेट

कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश से दिन के तापमान में कमी आई है। पारा सामान्य से नीचे चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 19 से 24 अक्तूबर को प्रदेशभर में मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। 25 से 27 अक्तूबर को एक बार फिर मौसम बदलने के आसार हैं। इस दौरान छिटपुट स्थानों पर बादल छाए रहने, हल्की बारिश और ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी के साथ कुछ जगहों पर गरज-चमक व तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है।

विज्ञापन





रविवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है। काजीगुंड में अधिकतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम है। विज्ञापन

पहलगाम में अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम है।



वहीं, न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.1 डिग्री कम है। गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है। रविवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है। काजीगुंड में अधिकतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम है।पहलगाम में अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम है।वहीं, न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.1 डिग्री कम है। गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है।

विज्ञापन