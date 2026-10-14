बर्फ के फाहों से गुलजार पहाड़: कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश के आसार, कश्मीर में अगले दो दिन मौसम लेगा इम्तिहान

16 अक्तूबर से मौसम सुधरने के आसार

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15 से 16 अक्तूबर के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के साथ कुछ स्थानों पर गरज-चमक और ओलावृष्टि की भी आशंका है। 16 अक्तूबर से मौसम में सुधार होने की उम्मीद है, जबकि 17 से 24 अक्तूबर तक मौसम सामान्य तौर पर शुष्क रह सकता है।



यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम के संभावित असर को देखते हुए सेब, धान और अन्य कटी हुई फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है, ताकि बारिश से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। वहीं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेज और अन्य पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने तथा रवाना होने से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी लेने के लिए कहा गया है। बर्फबारी और खराब मौसम से यातायात प्रभावित होने की आशंका है। यात्रियों और वाहन चालकों को यातायात विभाग की आधिकारिक एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है।