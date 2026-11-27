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श्रीनगर। क्राइम ब्रांच के स्पेशल क्राइम विंग ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक परिवार से 12.20 लाख रुपये की कथित ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर गांदरबल के एक परिवार के दो बेटों और एक बेटी को सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उनसे लाखों रुपये वसूलने का आरोप है। क्राइम ब्रांच जम्मू-कश्मीर की ओर से जारी बयान के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद अब्दुल्लाह मीर निवासी शिलवत, सुम्बल, जिला बांदीपोरा के रूप में हुई है। आरोपी को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। संवाद