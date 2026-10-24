जम्मू-कश्मीर: बांदीपोरा में कट्टरपंथी नेटवर्क का भंडाफोड़, चार महिलाओं समेत छह गिरफ्तार

पुलिस प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि शुरुआती जांच में पाकिस्तान स्थित एक हैंडलर के निर्देश पर नेटवर्क के संचालन की बात सामने आई है। जांच के दौरान जेल के भीतर से समन्वय, गुप्त बैठकों और अलगाववादी विचारधारा के प्रचार के लिए कथित गतिविधियों के साथ-साथ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का भी पता चला है। इस मामले में बांदीपोरा पुलिस थाने में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।



गिरफ्तार महिलाओं की पहचान मुबीना बानो, खुशबू जान, महक जान और आलिया जान के रूप में हुई है। ये सभी बांदीपोरा जिले की निवासी हैं। वहीं, गिरफ्तार अन्य दो आरोपियों की पहचान कुपवाड़ा निवासी वहीद अहमद भट और इरफान अहमद रेशी उर्फ रईस के रूप में हुई है।