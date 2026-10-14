लेह: लद्दाख को कल मिलेगी विकास परियोजनाओं की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी

इसके बाद 18 अक्तूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संभावित लेह दौरा इस राजनीतिक सरगर्मी को और तेज कर रहा है। इससे बड़ी घोषणाओं की उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री लेह में सिंधु घाट पर तैयार अहम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन लद्दाख के मुख्य सचिव की ओर लेह में किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलने तथा कनेक्टिविटी व सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत करने की उम्मीद है।



18 को जिला न्यायालय परिसर में नए भवन का लोकार्पण कर सकते हैं गृह मंत्री

उप समिति की बैठक के तीन दिन बाद 18 अक्तूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लेह दाैरे की संभावना है। इस दाैरान वे जिला न्यायालय परिसर में नए भवन का लोकार्पण कर सकते हैं। गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे में किसी बड़ी घोषणा की संभावना के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि, इस दाैरे के संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।