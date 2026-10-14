कश्मीर: बारामुला में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा, तीन आरोपी गिरफ्तार, 16 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद

जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बारामुला पुलिस ने आजादगंज के गुलनार पार्क इलाके में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 16 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ, तीन सिरिंज और सात लाइटर बरामद किए हैं।

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पुलिस के अनुसार गश्त और जांच के दौरान तीन संदिग्ध व्यक्तियों ने पुलिस दल को देखकर भागने की कोशिश की। हालांकि, सतर्क पुलिसकर्मियों ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फैजान मजीद तेली उर्फ गुंगा, निवासी बंगला बाग, ओल्ड टाउन बारामुला, आकिब अहमद गोजरी, निवासी गुलनार पार्क, बारामुला; और साहिल बशीर करनाई, निवासी गौसिया कॉलोनी, आजादगंज, बारामुला के रूप में हुई है।तलाशी के दौरान फैजान मजीद तेली के कब्जे से छह ग्राम, आकिब अहमद गोजरी से पांच ग्राम और साहिल बशीर करनाई से पांच ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया गया। इसके अलावा पुलिस ने मौके से तीन सिरिंज और सात लाइटर भी जब्त किए।पुलिस ने बताया कि कार्रवाई के दौरान कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों को मौके पर बुलाया गया। सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस स्टेशन बारामुला में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21-29 के तहत एफआईआर संख्या 167/2026 दर्ज की गई है। मामले की आगे की जांच जारी है।