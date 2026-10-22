श्रीनगर: पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, मस्जिद बेदखली नोटिस पर जताई आपत्ति

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के पास एक पुरानी मस्जिद को बेदखली नोटिस देने की आलोचना की। महबूबा ने सरकार पर देश के मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं की घोर उपेक्षा का आरोप लगाया।

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अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री आवास के करीब स्थित रेस कोर्स मस्जिद को बेदखली का नोटिस दिया है। मस्जिद की पानी और बिजली आपूर्ति भी काट दी गई है। महबूबा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुस्लिम देशों में मस्जिदों की प्रशंसा की जाती है। लेकिन भारत में 120 साल पुरानी विरासत मस्जिद को बेदखली का खतरा है। उन्होंने विदेशों में मस्जिदों के प्रति प्रशंसा और देश में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं की उपेक्षा को विरोधाभासी बताया। यह स्थिति हैरान करने वाली है।