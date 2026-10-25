श्रीनगर: सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिखाई कश्मीर मैराथन को हरी झंडी, देश-विदेश के 1800 से अधिक धावक ले रहे हिस्सा

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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को श्रीनगर में तीसरी कश्मीर मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन में देश-विदेश के 1,800 से अधिक धावक हिस्सा ले रहे हैं।

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कश्मीर मैराथन देश की प्रमुख एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में अपनी पहचान बना चुकी है। इस वर्ष प्रतियोगिता की कुल पुरस्कार राशि 3.17 करोड़ रुपये रखी गई है। ओपन कैटेगरी में जीतने वाले धावक को 25 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

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इस बार जम्मू-कश्मीर के स्थानीय धावकों के लिए भी अलग से पुरस्कार रखा गया है। सरकार का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में लंबी दूरी की दौड़ को बढ़ावा देना और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है।

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