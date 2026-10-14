सफेद चादर में लिपटे पहाड़: किलशे टॉप से राजदान पास तक बर्फबारी, गुरेज जाने वाली सड़क बंद; तापमान में भी गिरावट
उत्तरी कश्मीर के किलशे टॉप और राजदान पास पर ताजा बर्फबारी के चलते 85 किलोमीटर लंबा बांदीपोरा-गुरेज मार्ग बंद कर दिया गया है, जिससे गुरेज घाटी का सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है।
विस्तार
उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में मंगलवार शाम ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। तुलैल घाटी के किलशे टॉप और राजदान पास पर बर्फ गिरने से क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। वहीं, बर्फबारी के चलते 85 किलोमीटर लंबी बांदीपोरा-गुरेज सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है।
नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास स्थित तुलैल घाटी के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी होने की सूचना है। इसके अलावा राजदान पास पर भी बर्फ गिरने से सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ है। करीब 3,558 मीटर की ऊंचाई पर स्थित राजदान पास गुरेज घाटी को कश्मीर के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र सड़क मार्ग है। ऐसे में इस मार्ग के बंद होने से गुरेज घाटी का सड़क संपर्क प्रभावित हो गया है।
बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। इससे क्षेत्र में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। अधिकारियों की ओर से सड़क की स्थिति का आकलन किए जाने के बाद ही यातायात बहाल करने पर फैसला लिया जाएगा।
प्रशासन ने यात्रियों को सड़क की स्थिति से जुड़ी ताजा जानकारी लेने की सलाह दी है। साथ ही, मार्ग को सुरक्षित घोषित किए जाने तक इस सड़क पर यात्रा करने से बचने की अपील की गई है।
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