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Poonch News: ट्रक की चपेट में आकर रिटायर्ड बीएसएफ कर्मी की मौत

Thu, 24 Sep 2026 02:11 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:11 AM IST
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Retired BSF personnel killed after being hit by a truck.
बाड़ी ब्राह्मणा-बिश्नाह मार्ग पर बुधवार शाम हुआ हादसा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बाड़ी ब्राह्मणा। बिश्नाह मुख्य सड़क मार्ग पर कोठी मोड़ के समीप बुधवार शाम छह बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक रिटायर्ड बीएसएफ कर्मी की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान अशोक कुमार पुत्र ज्ञानचंद (67) निवासी वार्ड नंबर 6 बाड़ी ब्राह्मणा के रूप में हुई है। अशोक कुमार लगभग शाम छह बजे घर से गेहूं लेकर चक्की पर पिसवाने के उद्देश्य से स्कूटी पर सवार होकर बिश्नाह के कनाल गांव की ओर जा रहे थे। जैसे ही वह बिश्नाह के कोठी मोड़ क्षेत्र में पहुंचे, पीछे से आ रहे ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मृतक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क के बीचो-बीच गिर गए, जिसके बाद ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।
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स्थानीय निवासी पवन कुमार ने कहा कि इस मार्ग पर गति सीमा का कड़ाई से पालन कराया जाए और भारी वाहनों की आवाजाही पर निगरानी बढ़ाई जाए ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों।
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पुलिस कार्रवाई और अस्पताल पहुंचाया गया
मौके पर जुटी स्थानीय भीड़ ने तुरंत पुलिस को हादसे की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल अशोक कुमार को तत्काल उप जिला अस्पताल बिश्नाह पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत लाया घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए और मृतक की मौत की खबर सुनकर परिवार वाले दहाड़े मारकर रोने लगे। मृतक अशोक कुमार के परिवार में तीन बेटे, एक बेटी और पत्नी शामिल हैं।


ट्रक चालक गिरफ्तार : पुलिस ने हादसे के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रक चालक की पहचान मदन लाल निवासी आर एस पुरा के रूप में हुई है। इस हादसे ने बाड़ी ब्राह्मणा-बिश्नाह मार्ग पर एक बार फिर सड़क सुरक्षा के सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना प्रभारी बिश्नाह दीपक ठाकुर ने बताया कि ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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