Mehbooba Mufti: महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर बदली डीपी, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को ट्विटर डिस्प्ले तस्वीर बदल दी है। नई डिस्प्ले तस्वीर में उन्होंने अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की एक साझा तस्वीर लगाई है। जिसमें तिरंगा और जम्मू-कश्मीर का पहले का राज्य झंडा भी दिखाया गया है।

Changed my dp since a flag is a matter of joy & pride.For us our state flag was irreversibly linked to the Indian flag. It was snatched thus breaking away the link. You may have robbed us of our flag but cant erase it from our collective conscience. pic.twitter.com/HZxQROn3fK