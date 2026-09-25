{"_id":"6ab586e8dad499897d0784a6","slug":"nayeb-tehseeldar-suspended-kathua-news-c-201-1-knt1008-136777-2026-09-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kathua News: काम में लापरवाही पर नायब तहसीलदार निलंबित, धांधली में बीडीओ और वीएलडब्लू नपे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Kathua News: काम में लापरवाही पर नायब तहसीलदार निलंबित, धांधली में बीडीओ और वीएलडब्लू नपे

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Fri, 25 Sep 2026 01:54 AM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 01:54 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

