Rajasthan Politics: गहलोत के सामने पायलट समर्थकों ने की जमकर नारेबाजी, कहा- उन्हें अध्यक्ष या सीएम बनाओ

राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी संस्पेंस है। एक ओर गहलोत समर्थक अशोक गहलोत को सीएम पद पर बने रहने देने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर पायलट समर्थक जोर-शोर से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी कर रहे हैं। इस बार पायलट समर्थकों ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सचिन पायलट को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग कर डाली।

#WATCH | Supporters of Rajasthan Congress leader Sachin Pilot gather at the AICC office, hailing their leader#Delhi pic.twitter.com/EehCuXzDvx