ऑनर किलिंग : बेटी ने प्रेमी के साथ भागकर की शादी, मौत के घाट उतार पिता पहुंचा पुलिस के पास

राजस्थान के दौसा जिले में ऑनर किलिंग का चौंकाने वाला मामले सामने आया है। दौसा जिले में एक लड़की ने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली। इससे नाराज उसके पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद खुद थाने पहुंचकर बेटी की हत्या की जानकारी दी।

Rajasthan: A man killed his daughter for eloping with her lover after he married her off in Dausa. Police say, "She was married on Feb 16 but after returning home, she fled with her lover. Later, her father alleged her abduction, today he surrendered & said that he killed her." pic.twitter.com/ywBfh04dU4