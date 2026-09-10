तमिलनाडु: इंस्पेक्टर पर लगाए थे गंभीर आरोप, अगले दिन हो गई हत्या; आखिर कहां चूकी पुलिस? मामले में चार गिरफ्तार

चेन्नई के तिरुवोट्टियूर में 26 वर्षीय की हत्या के मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक हिस्ट्रीशीटर भी शामिल है। हैरानी की बात यह है कि युवक ने हत्या से एक दिन पहले ही अपनी जान और परिवार की सुरक्षा को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने एक पुलिस इंस्पेक्टर पर धमकी और मारपीट के गंभीर आरोप भी लगाए थे। मृतक की पहचान तिरुवोट्टियूर की वेस्ट माडा स्ट्रीट निवासी प्रदीप राज के रूप में हुई है। आरोप है कि अज्ञात लोगों के एक समूह ने पहसे उसका पीछा किया और फिर उस पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद मामला राजनीतिक रंग ले चुका है और डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने तमिलनाडु सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं।

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प्रदीप राज ने अपनी मौत से एक दिन पहले तिरुवोट्टियूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उसने अपनी जान को खतरा बताते हुए खुद के साथ-साथ अपने परिवार के लिए भी पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। उसने चेन्नई पुलिस कमिश्नर के कार्यालय, डिप्टी कमिश्नर और एसपी कार्यालय में भी शिकायतें दी थीं। हत्या से एक दिन पहले मीडिया को दिए गए एक वीडियो बयान में प्रदीप ने तिरुवोट्टियूर पुलिस इंस्पेक्टर पर भी गंभीर आरोप लगाए थे।अपने वीडियो बयान में प्रदीप ने आरोप लगाया था कि उसका परिवार पिछले 15 वर्षों से इसी इलाके में रह रहा है। उसके मुताबिक, उसकी मां ने किसी अन्य व्यक्ति के लिए लोन लिया था, जिसके बाद परिवार एक आर्थिक विवाद में फंस गया। प्रदीप का आरोप था कि जब उसके परिवार ने इस मामले को लेकर अधिकारियों से संपर्क किया, तो उसके खिलाफ ही जवाबी शिकायत दर्ज करा दी गई और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।प्रदीप ने आगे आरोप लगाया था कि मामले को लेकर हुई बातचीत के दौरान तिरुवोट्टियूर पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे धमकाया। उसका दावा था कि इंस्पेक्टर ने कहा कि विवाद में शामिल दूसरी पार्टी उन्हें समर्थन दे रही है। प्रदीप ने यह भी आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर ने उससे कहा था कि अगर वह शिकायत करना चाहता है तो मुख्यमंत्री विजय से संपर्क करे। उसने दावा किया कि वकील को साथ लाने के बाद उसके साथ मारपीट भी की गई।प्रदीप ने अपने बयान में यह भी आरोप लगाया था कि पूरा विवाद नवनीथम परिवार के साथ चल रहे एक आर्थिक मामले को लेकर था। उसने इस विवाद के सिलसिले में अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर आशंका जताई थी।ये भी पढ़ें:इस बेरहम हत्या के बाद तमिलनाडु में राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री, जो पहले फिल्म अभिनेता रह चुके हैं, ऐसा लगता है जैसे वे अपनी 'हीरो वाली हरकतें' दिखाने से पहले कमर्शियल फिल्मों के दृश्यों की तरह हत्या की घटनाओं को होते हुए देख रहे हैं। राज्य सरकार हत्या और लूट की घटनाओं पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रही है। एक्स पर एक पोस्ट में कनिमोझी ने लिखा,'चेन्नई शहर में एक और हत्या! हत्या और लूट की ऐसी घटनाएं दिन-ब-दिन हो रही हैं। ऐसे में एक शक पैदा हुए बिना नहीं रह सकता।'