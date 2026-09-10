सीएम विजय पर विपक्ष हमलावर: एमके स्टालिन बोले- इतिहास कभी नहीं बदलेगा, कनिमोझी ने किस मुद्दे पर सरकार को घेरा?

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। विजय के डीएमके पर भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों के जवाब में स्टालिन ने विजय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा लगाए गए इमरजेंसी के दौरान पार्टी के संघर्ष और अपनी गिरफ्तारी का जिक्र किया औ कहा, 'इतिहास कभी बदला नहीं जा सकता'। वहीं, कनिमोझी करुणानिधि ने चेन्नई में हत्या और लूट की घटनाओं को लेकर विजय सरकार पर निशाना साधा। विजय ने कानून-व्यवस्था का बचाव करते हुए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और राज्य में ड्रग कल्चर खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई है।

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