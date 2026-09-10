इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी: लखनऊ से सऊदी जा रही थी उड़ान, अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, जांच में क्या मिला?

विमान में बम की धमकी कैसे मिली?

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विमान में कितने लोग सवार थे?

क्या विमान में बम मिला?

क्या हुआ जब विमान अहमदाबाद पहुंचा?

10 दिन पहले भी किस विमान में हुआ था ऐसा?

करीब 10 दिन पहले सऊदी अरब के दम्माम से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी मिली थी। उड़ान के दौरान क्रू मेंबर को विमान के टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर मिला, जिस पर अंग्रेजी में बम लिखा था। क्रू ने तुरंत पायलट को जानकारी दी, जिसके बाद विमान को अहमदाबाद डायवर्ट कर करीब शाम 4:30 बजे सुरक्षित उतारा गया।

फ्लाइट में 32 यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित टर्मिनल-2 ले जाया गया। इसके बाद विमान को आइसोलेशन एरिया में ले जाकर सीआईएसएफ, बम डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वॉड ने केबिन, सीटों, कार्गो और यात्रियों के सामान की जांच की।

इंडिगो की यह फ्लाइट लखनऊ से दम्माम के लिए रवाना हुई थी। उड़ान के दौरान बम की धमकी सामने आई। सुरक्षा एजेंसियों को विमान के अंदर एक टिश्यू पेपर मिला, जिस पर बम की धमकी लिखी हुई थी। इसके बाद विमान को अहमदाबाद एयरपोर्ट की ओर मोड़ा गया और सुरक्षित तरीके से उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।इस फ्लाइट में कुल 133 लोग सवार थे। धमकी मिलने के बाद यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान के उतरते ही सुरक्षा एजेंसियों ने जरूरी सुरक्षा प्रक्रिया शुरू की और धमकी से जुड़े टिश्यू पेपर को अपने कब्जे में लिया।फिलहाल उपलब्ध जानकारी में विमान में बम मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियों को सिर्फ टिश्यू पेपर मिला है, जिस पर धमकी लिखी थी। इसके बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह धमकी किसने और किस मकसद से लिखी थी।धमकी के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सुरक्षा एजेंसियों ने विमान को जांच के लिए लिया। घटना के कारण यात्रियों और एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों में चिंता बढ़ गई। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की जांच के आधार पर ही यह साफ होगा कि धमकी वास्तविक थी या सिर्फ अफवाह फैलाने की कोशिश।