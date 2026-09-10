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इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी: लखनऊ से सऊदी जा रही थी उड़ान, अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, जांच में क्या मिला?

Thu, 10 Sep 2026 07:53 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Thu, 10 Sep 2026 07:53 PM IST
सार

लखनऊ से दम्माम जा रही इंडिगो की फ्लाइट में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब विमान के अंदर टिश्यू पेपर पर बम की धमकी लिखी मिली। ये घटना दस दिन के अंदर दूसरी बार है। विमान में 133 लोग सवार थे और सुरक्षा के लिए अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सुरक्षा एजेंसियों ने धमकी वाला टिश्यू बरामद कर लिया। लेकिन सवाल है कि यह धमकी किसने लिखी, क्या विमान में सचमुच कोई खतरा था और यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की गई?

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Why Was IndiGo Lucknow-Dammam Flight Diverted to Ahmedabad After Bomb Threat?
इंडिगो फ्लाइट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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लखनऊ से दम्माम जा रही इंडिगो की फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया, जब विमान में बम होने की धमकी मिली। विमान में कुल 133 लोग सवार थे। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा को देखते हुए विमान को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की जांच शुरू कर दी।
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विमान में बम की धमकी कैसे मिली?

इंडिगो की यह फ्लाइट लखनऊ से दम्माम के लिए रवाना हुई थी। उड़ान के दौरान बम की धमकी सामने आई। सुरक्षा एजेंसियों को विमान के अंदर एक टिश्यू पेपर मिला, जिस पर बम की धमकी लिखी हुई थी। इसके बाद विमान को अहमदाबाद एयरपोर्ट की ओर मोड़ा गया और सुरक्षित तरीके से उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।
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विमान में कितने लोग सवार थे?

इस फ्लाइट में कुल 133 लोग सवार थे। धमकी मिलने के बाद यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान के उतरते ही सुरक्षा एजेंसियों ने जरूरी सुरक्षा प्रक्रिया शुरू की और धमकी से जुड़े टिश्यू पेपर को अपने कब्जे में लिया।

क्या विमान में बम मिला?

फिलहाल उपलब्ध जानकारी में विमान में बम मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियों को सिर्फ टिश्यू पेपर मिला है, जिस पर धमकी लिखी थी। इसके बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह धमकी किसने और किस मकसद से लिखी थी।

क्या हुआ जब विमान अहमदाबाद पहुंचा?

धमकी के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सुरक्षा एजेंसियों ने विमान को जांच के लिए लिया। घटना के कारण यात्रियों और एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों में चिंता बढ़ गई। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की जांच के आधार पर ही यह साफ होगा कि धमकी वास्तविक थी या सिर्फ अफवाह फैलाने की कोशिश।

10 दिन पहले भी किस विमान में हुआ था ऐसा?

  • करीब 10 दिन पहले सऊदी अरब के दम्माम से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी मिली थी। उड़ान के दौरान क्रू मेंबर को विमान के टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर मिला, जिस पर अंग्रेजी में बम लिखा था। क्रू ने तुरंत पायलट को जानकारी दी, जिसके बाद विमान को अहमदाबाद डायवर्ट कर करीब शाम 4:30 बजे सुरक्षित उतारा गया।
  • फ्लाइट में 32 यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित टर्मिनल-2 ले जाया गया। इसके बाद विमान को आइसोलेशन एरिया में ले जाकर सीआईएसएफ, बम डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वॉड ने केबिन, सीटों, कार्गो और यात्रियों के सामान की जांच की।
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