कोरोना वायरस के होने का मतलब क्या है, सुनिए उनसे जिन्होंने कोरोना को हराया है

I'm 22 and I tested positive for COVID-19. Take it from me - you do NOT want to catch this



Hopefully hearing about my experience will help the rest of you to stay home (for real)

I've lost several days of my life to this illness. Many, many other people will lose their lives to it. This virus continues to spread everywhere and you - literally, you - can help stop it with the most basic of efforts. Wash your hands. Stay at home. Do it now.



"We already know that the cure lies in the collective," says Chris Cuomo of the world's fight against coronavirus.



"Our way through this remains just one way: Together, as ever, as one."

कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी कोरोना से संक्रमित और ठीक होने की कहानियां शेयर की। कहानी शेयर करने के पीछे कई कारण थे, लोगों को कोरोना की गंभीरता समझाना, लोगों को घरों में रहने की अहमियत बताना कोरोना के मरीजों का लक्ष्य था। आइए उन लोगों के ट्वीट से देखते और समझते हैं कि कोरोना को हराने के लिए लोगों ने क्या किया...इटली और जापान जैसे देशों में कोरोना से संक्रमित लोगों में बुजुर्ग ज्यादा है लेकिन आईसीएमआर और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले ही चेताया था कि कोरोना युवाओं में भी हो सकता है। एक 22 साल की महिला ने कोरोना होने के बाद अपने अनुभवों को साझा किया।ऐसा नहीं है कि कोरोना सिर्फ कमजोर लोगों को हो रहा है या उन लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। कोरोना ने हर तरह के व्यक्ति को अपनी चपेट में लिया है। एक इतिहासकार शिराज मेहर ने अपने ट्विटर हैंडल से कोरोना पर एक बात कही।अमेरिकी चैनल सीएनएन के एंकर क्रिस क्योमो को भी कोरोना वायरस हुआ। क्रिस हर दिन कोरोना से हो रहे अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पर शेयर करते थे।