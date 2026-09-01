सुप्रीम कोर्ट: फिरौती के लिए फोन कॉल के दावे की जांच कर रहा ओमान, सरकार अदालत में ऐसा किस मामले में बोली?

पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान के बीच जंग के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव है। एक मालवाहक जहाज पर हमले के बाद से लापता भारत के मर्चेंट नेवी कैप्टन आशीष कुमार के परिवार को फिरौती के लिए मिले फोन कॉल की मस्कट के अधिकारी जांच कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जहाज से बरामद बुरी तरह जले हुए अवशेषों का डीएनए मिलान नहीं किया जा सका है। इससे आशीष कुमार के जीवित होने की संभावना है। पीठ कैप्टन आशीष कुमार की पत्नी अंशु कुमारी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में दावा किया गया है कि डीएनए रिपोर्ट अनिर्णायक रहने और फिरौती कॉल्स मिलने के कारण कैप्टन के जीवित होने की संभावना है। सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, परिवार को मार्च में 20 लाख रुपये की फिरौती के लिए फोन आए थे। इसके अलावा कैप्टन के फोन पर सक्रियता दिखने और उसकी प्रोफाइल पिक्चर बदलने की बात भी सामने आई है। भारतीय दूतावास ने इन सभी तथ्यों से मस्कट के संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया है और गहन जांच जारी है।

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