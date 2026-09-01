न्यूज डायरी: कविता बोलीं- दिल्ली आबकारी नीति मामले में बेवजह परेशान किया गया; 36 घंटे में बचाई गई अपहृत बच्ची

टीआरएस अध्यक्ष के कविता ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल जाने पर भावुक होकर आरोप लगाए कि उन्हें बेवजह परेशान किया गया। निजामाबाद में एक जनसभा में तेलंगाना रक्षा सेना नेता ने बताया कि उन्हें बीआरएस से बाहर किया गया। कविता ने कहा कि वह लोगों के आशीर्वाद से सांसद और एमएलसी चुनी गईं, सत्ता की लालसा नहीं रखतीं। उन्हें 2024 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाला गया। कविता ने आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई ने उन्हें चार साल परेशान किया, पर उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने दावा किया कि अदालत ने जांच अधिकारी के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। कविता ने "बहुजन तेलंगाना" का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य आम लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस शासन में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना पर 1,00,000 करोड़ रुपये खर्च हुए, पर निजामाबाद को पानी नहीं मिला। कविता ने 'पंचजन्यम' के वादों में मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि कल्याण, रोजगार सृजन और सामाजिक न्याय शामिल बताए।

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कटक से अपहृत सात साल की बच्ची 36 घंटे में बचाई गई, आरोपी गिरफ्तार

ओडिशा के कटक से अपहृत सात साल की बच्ची को पुलिस ने 36 घंटे में बचाया। आरोपी बालिकाकुडा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुआ। पुलिस आयुक्त देव दत्त सिंह ने सोमवार को यह जानकारी दी। शनिवार को बच्ची दादा-दादी के साथ अंगुल से कटक रेलवे स्टेशन आई थी। खाना लेने के लिए स्टेशन के पास छोड़ने पर वह लापता हो गई। दादी की रिपोर्ट पर चाउलियागंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर 10 दल गठित किए गए। दलों ने कटक, काठाजोड़ी, बालिकाकुडा, बारंग, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशनों की जांच की। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची एक बुजुर्ग के साथ दिखी, जिसके बाद आरोपी बालिकाकुडा रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने बच्ची को खुरदा के कैपादर ले जाने और रविवार को आरपीएफ कर्मियों को सौंपने की बात बताई। आरपीएफ ने रविवार को बच्ची को स्थानीय बाल कल्याण समिति (CWC) को सौंप दिया।