न्यूज डायरी: कविता बोलीं- दिल्ली आबकारी नीति मामले में बेवजह परेशान किया गया; 36 घंटे में बचाई गई अपहृत बच्ची
टीआरएस अध्यक्ष के कविता ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल जाने पर भावुक होकर आरोप लगाए कि उन्हें बेवजह परेशान किया गया। निजामाबाद में एक जनसभा में तेलंगाना रक्षा सेना नेता ने बताया कि उन्हें बीआरएस से बाहर किया गया। कविता ने कहा कि वह लोगों के आशीर्वाद से सांसद और एमएलसी चुनी गईं, सत्ता की लालसा नहीं रखतीं। उन्हें 2024 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाला गया। कविता ने आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई ने उन्हें चार साल परेशान किया, पर उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने दावा किया कि अदालत ने जांच अधिकारी के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। कविता ने "बहुजन तेलंगाना" का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य आम लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस शासन में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना पर 1,00,000 करोड़ रुपये खर्च हुए, पर निजामाबाद को पानी नहीं मिला। कविता ने 'पंचजन्यम' के वादों में मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि कल्याण, रोजगार सृजन और सामाजिक न्याय शामिल बताए।
कटक से अपहृत सात साल की बच्ची 36 घंटे में बचाई गई, आरोपी गिरफ्तार
ओडिशा के कटक से अपहृत सात साल की बच्ची को पुलिस ने 36 घंटे में बचाया। आरोपी बालिकाकुडा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुआ। पुलिस आयुक्त देव दत्त सिंह ने सोमवार को यह जानकारी दी। शनिवार को बच्ची दादा-दादी के साथ अंगुल से कटक रेलवे स्टेशन आई थी। खाना लेने के लिए स्टेशन के पास छोड़ने पर वह लापता हो गई। दादी की रिपोर्ट पर चाउलियागंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर 10 दल गठित किए गए। दलों ने कटक, काठाजोड़ी, बालिकाकुडा, बारंग, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशनों की जांच की। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची एक बुजुर्ग के साथ दिखी, जिसके बाद आरोपी बालिकाकुडा रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने बच्ची को खुरदा के कैपादर ले जाने और रविवार को आरपीएफ कर्मियों को सौंपने की बात बताई। आरपीएफ ने रविवार को बच्ची को स्थानीय बाल कल्याण समिति (CWC) को सौंप दिया।
बुलेट ट्रेन से महज सवा दो घंटे में दिल्ली से पहुंच सकेंगे लखनऊ: रेल मंत्री वैष्णव
उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े शहरों को कवर करने वाले प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से दिल्ली और लखनऊ के बीच सफर का वक्त घटकर करीब सवा दो घंटे और दिल्ली से पटना के बीच का सफर महज 4.5 घंटे हो जाएगा। यह बात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को नेपालगंज रोड-नानपारा-बहराइच खंड़ पर नई बदली और बिजली वाली ब्रॉड-गेज रेल लाइन के उद्घाटन के दौरान कही। वैष्णव ने कहा कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में दिल्ली से जुड़ने वाले बड़े शहरों में आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और पटना शामिल होंगे। इससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े शहरों के बीच सफर का वक्त बेहद कम हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली और आगरा के 200 किमी का सफर 58 मिनट का होगा। दिल्ली से कानपुर के 455 किमी के सफर में एक घंटा 50 मिनट लगेंगे। वहीं, लखनऊ का 495 किमी का रास्ता 2 घंटे 12 मिनट का होगा। इसके साथ ही दिल्ली से प्रयागराज का 750 किमी का सफर तीन घंटे का हो जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन को दिल्ली से वाराणसी की 945 किमी की दूरी तय करने में लगभग 3 घंटे 33 मिनट और पटना तक 1,170 किमी की दूरी तय करने में 4.5 घंटे लगेंगे। रेल मंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरे होने पर यह मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर के बाद देश में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का अगला चरण होगा और राजधानी दिल्ली को उत्तर प्रदेश और बिहार के कई शहरों से जोड़ने वाला पहला कॉरिडोर होगा।