पश्चिम बंगाल: भाजपा कार्यकर्ता की मौत पर विधायक रत्ना देबनाथ के बयान से विवाद, मंत्रियों ने जताई आपत्ति

पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की एमएलए रत्ना देबनाथ की एक बयान ने राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत के बाद पार्टी के सत्ता में आने पर अफसोस जताया है।

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राज्य के मंत्री अर्जुन सिंह और दिलीप घोष ने सोमवार को एमएलए की आलोचना करते हुए कहा कि उनके कमेंट गलत थे और उन्हें अपनी चिंताएं सही पार्टी फोरम के जरिए उठानी चाहिए थीं।यह विवाद तब शुरू हुआ जब देबनाथ रविवार को मृतक भाजपा कार्यकर्ता अरूप साहा के घर गईं। उनके दुखी परिवार को सांत्वना देते हुए एमएलए को यह कहते हुए सुना गया कि शायद भाजपा सत्ता में न आती तो एक कार्यकर्ता की जान नहीं जाती। उनकी बातों पर प्रतिक्रिया करते हुए राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री अर्जुन सिंह ने इसे इमोशनल और नासमझी भरा जवाब बताया। उन्होंने पानीहाटी एमएलए से एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा रखने और अधिकारियों को घटना की जांच करने देने की अपील की।अर्जुन सिंह ने कहा, मुझे लगता है कि ऐसी बातें न कहना ही बेहतर है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा रखना चाहिए। अगर किसी ने मर्डर किया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को उसे अरेस्ट करना चाहिए। पंचायत और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर दिलीप घोष ने भी एमएलए की सार्वजनिक टिप्पणी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर मीडिया में चर्चा करने के बजाय पार्टी लीडरशिप के सामने बात करनी चाहिए थी।घोष ने कहा, अगर कोई समस्या है, तो भाजपा के लोग उसे देखेंगे। उन्हें भी इसे सही जगह पर उठाना चाहिए। मीडिया में ऐसे बयान देने से कुछ हल नहीं होगा। इससे समस्या पैदा होती हैं। इस मामले की जांच होनी चाहिए और इसके पीछे के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। साहा की मौत 14 नवंबर को हुई थी। पानीहाटी मंडल नंबर 1 की भाजपा सेक्रेटरी रूमा साहा ने एक बिजनेसमैन पर हमले का विरोध किया था। उनके विरोध के बाद कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ सबके सामने गाली-गलौज की। उनके पति अरूप साहा एक सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता वर्कर हैं। उन्होंने बेइज्जती का विरोध करने के लिए बीच-बचाव किया। कहा जाता है कि इस टकराव के दौरान उन्हें धक्का दिया गया। इसके बाद वह बीमार पड़ गए और उन्हें सागर दत्ता हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।