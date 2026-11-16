मोदी सरकार में बदली देश की राजनीति: अमित शाह बोले- पहले नीतिगत ठहराव था, अब कामकाज और प्रदर्शन पर जोर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां नीतिगत ठहराव की स्थिति थी, वहीं अब प्रदर्शन और कामकाज की राजनीति ने उसकी जगह ले ली है। वह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रामोजी ग्रुप की ओर से आयोजित 'रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' समारोह को संबोधित कर रहे थे।

यह पुरस्कार समारोह रामोजी ग्रुप के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार रामोजी राव की स्मृति में आयोजित किया गया था। इस दौरान अमित शाह ने रामोजी राव के योगदान की सराहना की और उन्हें मूल्यों के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्तित्व बताया।

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अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग अपने जीवनकाल के काम से खुद एक संस्था बन जाते हैं। उनके जाने के बाद भी उनके बनाए संस्थान आगे बढ़ते रहते हैं। रामोजी राव ऐसे ही असाधारण व्यक्तित्व थे।उन्होंने कहा, "रामोजी राव ने मूल्यों के लिए संघर्ष किया और उन्हें स्थापित किया।" पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान की तुलना करते हुए शाह ने कहा कि रामोजी राव का काम वरिष्ठ पत्रकार रामनाथ गोयनका के योगदान के बराबर माना जा सकता है।गृह मंत्री ने मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए अनुच्छेद 370 हटाने, नक्सलवाद समाप्त करने, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक प्रगति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों की विकास दर का अनुमान जारी युद्धों के बीच घटा है, जबकि मूडीज रेटिंग्स ने भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाया है।अमित शाह ने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने एनडीए सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए निर्यात में बढ़ोतरी, कनेक्टिविटी के विस्तार और नए हवाई अड्डों के विकास को भी उपलब्धियों में शामिल किया।विजयवाड़ा में आयोजित इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, राज्यपाल अब्दुल नजीर और केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी, के. राम मोहन नायडू तथा बी. श्रीनिवास वर्मा भी मौजूद रहे।