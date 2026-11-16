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SIR को लेकर राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग से इन 48 सवालों के मांगे जवाब

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Mon, 16 Nov 2026 09:43 PM IST

राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है। इसमें चुनाव आयोग को 48 लिखित सवाल भेजने की अनुमति मांगी गई है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से हलफनामे के जरिए जवाब देने की मांग की गई है। ... और पढ़ें

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