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क्या एयरटेल के रिचार्ज होंगे महंगे? हर महीने देने होंगे 350 रुपये?

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Mon, 16 Nov 2026 09:19 PM IST







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मोबाइल रिचार्ज के लिए आने वाले समय में ग्राहकों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने मोबाइल सेवाओं के टैरिफ में बढ़ोतरी की जरूरत बताई है। ... और पढ़ें

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