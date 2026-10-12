बंगाल में तालाबों पर सियासी संग्राम: सीएम शुभेंदु का दावा- ममता राज में 5000 जलाशय भरे गए; टीएमसी को भी घेरा

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के शासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी सरकार के कार्यकाल में कोलकाता और आसपास के इलाकों में करीब 5,000 तालाबों को भर दिया गया, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा। उन्होंने लोगों से आगामी कोलकाता नगर निगम (केएमसी) चुनाव में भाजपा को समर्थन देने की अपील भी की।

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दक्षिण कोलकाता के कुड़घाट में दो जलाशयों के पुनरुद्धार के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारी ने कहा कि पिछली सरकार और उसके पार्षदों ने जोका-हरिदेवपुर से लेकर बारासात-मध्यमग्राम तक 5,000 तालाबों को भर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वजह से पर्यावरण को गंभीर नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार और नगर निगम के बीच तालमेल जरूरी है।अधिकारी के मुताबिक, कुड़घाट में दो जलाशयों का पुनरुद्धार कराया गया है। इनमें से एक पर करीब 5.79 करोड़ रुपये और दूसरे पर 3.59 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। दोनों परियोजनाओं पर कुल लगभग 9.38 करोड़ रुपये की लागत आई है।उन्होंने बताया कि पहले इन जलाशयों की हालत बेहद खराब थी। आसपास के इलाकों में दुर्गंध के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब इनके पुनरुद्धार से स्थानीय पर्यावरण में सुधार होने की उम्मीद है।मुख्यमंत्री ने कहा कि जलाशयों के आसपास पौधरोपण, मछली पालन और सौंदर्यीकरण से जुड़े काम भी किए जाएंगे। उन्होंने जोर दिया कि जिन इलाकों को नागरिक सुविधाओं की योजना में नजरअंदाज किया गया, वहां रहने वाले लोग भी बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं के हकदार हैं।अधिकारी ने पुनर्जीवित किए गए दोनों जलाशयों के नाम 'शिव' और 'शक्ति' रखे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में राज्य सरकार और कोलकाता नगर निगम मिलकर काम करेंगे, जिससे शहर में नागरिक सुविधाओं और पर्यावरण की स्थिति बेहतर हो सकेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार राज्य में निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने न्यू टाउन में सोमवार को एक नए पांच सितारा होटल के उद्घाटन का भी जिक्र किया।