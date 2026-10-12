फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   West Bengal CM Suvendu Adhikari Alleges 5000 Ponds Filled During TMC Rule in Kolkata

बंगाल में तालाबों पर सियासी संग्राम: सीएम शुभेंदु का दावा- ममता राज में 5000 जलाशय भरे गए; टीएमसी को भी घेरा

Mon, 12 Oct 2026 03:33 PM IST
शिवम गर्ग पीटीआई, कोलकाता
पीटीआई, कोलकाता Published by: शिवम गर्ग Updated Mon, 12 Oct 2026 03:33 PM IST
सार

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी शासन के दौरान कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में 5,000 तालाब भरने का आरोप लगाया है। उन्होंने दो जलाशयों के पुनरुद्धार और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए आगामी नगर निगम चुनाव में भाजपा के समर्थन की अपील की।

विज्ञापन
West Bengal CM Suvendu Adhikari Alleges 5000 Ponds Filled During TMC Rule in Kolkata
शुभेंदु अधिकारी - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के शासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी सरकार के कार्यकाल में कोलकाता और आसपास के इलाकों में करीब 5,000 तालाबों को भर दिया गया, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा। उन्होंने लोगों से आगामी कोलकाता नगर निगम (केएमसी) चुनाव में भाजपा को समर्थन देने की अपील भी की।

विज्ञापन


टीएमसी शासन में 5,000 तालाब भरने का आरोप
दक्षिण कोलकाता के कुड़घाट में दो जलाशयों के पुनरुद्धार के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारी ने कहा कि पिछली सरकार और उसके पार्षदों ने जोका-हरिदेवपुर से लेकर बारासात-मध्यमग्राम तक 5,000 तालाबों को भर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वजह से पर्यावरण को गंभीर नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार और नगर निगम के बीच तालमेल जरूरी है।
विज्ञापन


9.38 करोड़ रुपये से दो जलाशयों का पुनरुद्धार
अधिकारी के मुताबिक, कुड़घाट में दो जलाशयों का पुनरुद्धार कराया गया है। इनमें से एक पर करीब 5.79 करोड़ रुपये और दूसरे पर 3.59 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। दोनों परियोजनाओं पर कुल लगभग 9.38 करोड़ रुपये की लागत आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि पहले इन जलाशयों की हालत बेहद खराब थी। आसपास के इलाकों में दुर्गंध के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब इनके पुनरुद्धार से स्थानीय पर्यावरण में सुधार होने की उम्मीद है।

पौधरोपण और मछली पालन की भी योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि जलाशयों के आसपास पौधरोपण, मछली पालन और सौंदर्यीकरण से जुड़े काम भी किए जाएंगे। उन्होंने जोर दिया कि जिन इलाकों को नागरिक सुविधाओं की योजना में नजरअंदाज किया गया, वहां रहने वाले लोग भी बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं के हकदार हैं।

अधिकारी ने पुनर्जीवित किए गए दोनों जलाशयों के नाम 'शिव' और 'शक्ति' रखे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में राज्य सरकार और कोलकाता नगर निगम मिलकर काम करेंगे, जिससे शहर में नागरिक सुविधाओं और पर्यावरण की स्थिति बेहतर हो सकेगी।


निवेश और रोजगार बढ़ाने पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार राज्य में निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने न्यू टाउन में सोमवार को एक नए पांच सितारा होटल के उद्घाटन का भी जिक्र किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed