लद्दाख : माइनस 40 डिग्री ठंड में अनशन के लिए तैयार सोनम वांगचुक, 'टेस्ट रन' करते हुए VIDEO आया सामने

केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग तेज हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) ने रविवार को एक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार से इसे लागू करने की मांग की है। उन्होंने मांग न माने जाने पर अब पांच दिनों के अनशन का भी एलान कर दिया है। यह अनशन गणतंत्र दिवस पर शुरू होगा। वहीं अनशन के एलान के बाद उन्होंने अब इसकी तैयारी भी तेज कर दी है। उन्होंने अनशन से पहले टेस्ट रन का किया है जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है।

A TEST RUN SUCCESSFUL !

All's well at minus 20°C.

Inching closer to my #ClimateFast at #Khardungla 18,000 ft minus 40 °C starting 26th January...

This test was on my rooftop at #HIAL Phyang at 11,500 ft