Pilot Viral Video : 'पाजी तुस्सी कमाल कर दित्ता!' इंडिगो के पायलट की पंजाबी और अंग्रेजी सुनकर बोले लोग

सोशल मीडिया पर रोज कोई न कोई वीडियो वायरल होता है। ऐसे में एक वीडियो खासा सुर्खियों में है, जिसमें एक पायलट अंग्रेजी में नहीं बल्कि अंग्रेजी-पंजाबी मिक्स घोषणा कर रहा है। लोगों को अपनी मातृभाषा में घोषणा सुनकर काफी अच्छा लगा वहीं अब इस वीडियो को अब तक 60,000 से अधिक बार देखा जा चुका है और इस वीडियो पर हजारों लोग लाइक भी कर चुके हैं।

Some tips by the Captain in a Punjabi English mix to passengers on flight Bangalore to Chandigarh. pic.twitter.com/7V3dQ9PUdO