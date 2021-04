सस्ते हुए टीके: कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन भी सस्ता, भारत बायोटेक का टीका अब 400 रुपये में मिलेगा

महंगे कोरोना टीकों के लेकर राज्यों व विपक्षी दलों के सख्त एतराज के बाद भारत बायोटेक ने भी गुरुवार को अपने कोरोना रोधी टीके 'कोवैक्सीन' की कीमत घटा दी है। वह अब यह वैक्सीन राज्यों को 600 रुपये की जगह 400 रुपये में देगी। बता दें कि इससे पहले बुधवार को सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्यों के लिए इसकी कीमत 400 रुपये से घटाकर 300 रुपये कर दी थी।

Covaxin to be available to State governments at a price of Rs 400 per dose: Bharat Biotech pic.twitter.com/gPPFN7mJQo