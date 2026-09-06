पश्चिम बंगाल: आम जनता उन्नयन पार्टी अध्यक्ष हुमायूं कबीर से मारपीट का आरोप, भाजपा ने सभी आरोपों से किया इनकार

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पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष और नौदा से विधायक हुमायूं कबीर ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। हालांकि, भाजपा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना रविवार को शाशन थाना क्षेत्र के खारीबाड़ी इलाके में हुई। यह इलाका जिले की कीर्तिपुर नंबर-1 ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। हुमायूं कबीर यहां टीएमसी के एक स्थानीय कार्यालय में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे।