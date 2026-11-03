भारत: ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में किराना दुकानों पर भरोसा कायम, दूध-सब्जी के लिए बाजार पहुंच रहे भारतीय परिवार

ऑनलाइन खरीदारी के दौर में भारतीय परिवार दूध, फल सब्जी के लिए किराना की दुकानों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। अब खानपान संबंधी फैसलों में केवल आमदनी व परंपरागत पसंद नहीं पोषण व परिवार के सदस्यों की जरूरतें भी अहम भूमिका निभा रही हैं।

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