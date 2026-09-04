लापरवाही से गाड़ी चलाना पड़ेगा भारी?: ट्रैफिक नियमों के बार-बार उल्लंघन पर कटेंगे प्वाइंट; जानें नया नियम

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केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को एसआईएएम के 66वें वार्षिक सम्मेलन में कहा, इसका मकसद लापरवाह चालकों पर नजर रखना। लोगों को जिम्मेदारी से वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। विज्ञापन



प्रस्तावित व्यवस्था में हर ट्रैफिक उल्लंघन का रिकॉर्ड लाइसेंस से जुड़ा रहेगा। बार-बार नियम तोड़ने पर प्वाइंट लगातार कम होंगे। एक तय सीमा पार होने पर लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। गंभीर या लगातार उल्लंघन के मामलों में लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। इसका मकसद वाहन चालकों में जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने की आदत बढ़ाना और सड़क हादसे कम करना है। विज्ञापन विज्ञापन



ड्राइवरों की ट्रेनिंग पर भी जोर

सरकार ड्राइविंग ट्रेनिंग व्यवस्था को भी मजबूत कर रही है। जनवरी 2025 में शुरू की गई नीति के तहत देशभर में 1,600 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाने की योजना है। गडकरी के मुताबिक, अब तक करीब 10 लाख ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सभी केंद्र शुरू होने के बाद हर साल करीब 1.5 लाख ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।



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परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, रेट्रोफिट डिवाइस की लागत 4 हजार से कम रखने का लक्ष्य है। कम कीमत में यह डिवाइस लगाकर पुराने वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने पर जोर है। उन्होंने कहा कि नई गाड़ियों के साथ पुराने वाहनों को भी स्वच्छ तकनीक से जोड़ने की तैयारी है। सरकार का फोकस कम लागत में ज्यादा वाहनों तक पहुंच बनाने और प्रदूषण घटाने पर है। सस्ती रेट्रोफिट तकनीक से बड़े पैमाने पर प्रदूषण नियंत्रण लागू करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को एसआईएएम के 66वें वार्षिक सम्मेलन में कहा, इसका मकसद लापरवाह चालकों पर नजर रखना। लोगों को जिम्मेदारी से वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित करना है।प्रस्तावित व्यवस्था में हर ट्रैफिक उल्लंघन का रिकॉर्ड लाइसेंस से जुड़ा रहेगा। बार-बार नियम तोड़ने पर प्वाइंट लगातार कम होंगे। एक तय सीमा पार होने पर लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। गंभीर या लगातार उल्लंघन के मामलों में लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। इसका मकसद वाहन चालकों में जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने की आदत बढ़ाना और सड़क हादसे कम करना है।सरकार ड्राइविंग ट्रेनिंग व्यवस्था को भी मजबूत कर रही है। जनवरी 2025 में शुरू की गई नीति के तहत देशभर में 1,600 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाने की योजना है। गडकरी के मुताबिक, अब तक करीब 10 लाख ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सभी केंद्र शुरू होने के बाद हर साल करीब 1.5 लाख ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।ये भी पढ़ें: पीएम के 7.8% जीडीपी विकास दर के दावे पर कांग्रेस का हमला: कहा- देश की वास्तविक स्थिति अलग; सरकार से क्या पूछा? परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, रेट्रोफिट डिवाइस की लागत 4 हजार से कम रखने का लक्ष्य है। कम कीमत में यह डिवाइस लगाकर पुराने वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने पर जोर है। उन्होंने कहा कि नई गाड़ियों के साथ पुराने वाहनों को भी स्वच्छ तकनीक से जोड़ने की तैयारी है। सरकार का फोकस कम लागत में ज्यादा वाहनों तक पहुंच बनाने और प्रदूषण घटाने पर है। सस्ती रेट्रोफिट तकनीक से बड़े पैमाने पर प्रदूषण नियंत्रण लागू करने में मदद मिलेगी।

बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर अब सख्ती की तैयारी है। सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ग्रेडेड प्वाइंट सिस्टम लाने पर काम कर रही है। इसके तहत हर उल्लंघन पर लाइसेंस से प्वाइंट काटे जाएंगे। तय सीमा तक प्वाइंट कम होने पर लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकेगा।