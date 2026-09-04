सुर्खियां: इसरो के उपग्रह ईओएस-05 का सफल प्रक्षेपण, आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम; तेल की कीमत में फिर तेजी

इसरो ने ईओएस-05 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। देशभर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और मथुरा-वृंदावन में खास आयोजन हो रहे हैं। उधर, भारतीय रेल ने 10 सितंबर से 36 दिन के ब्लॉक का एलान किया है। इससे कई ट्रेनों के रूट बदलेंगे और कुछ रद्द होंगी। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम पर पोस्ट को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को बंगाल पुलिस ने समन भेजा है। वृंदावन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1051 करोड़ रुपये की योजनाओं का तोहफा दिया है। दिल्ली में दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय मेधावी छात्रवृत्ति के आवेदन शुरू हो गए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 97 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। बिग बॉस 20 के घर की अंदर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। टाटा को लेकर एक देश के राष्ट्रपति के बयान ने भी सुर्खियां बटोरी हैं। चैटजीपीटी के इस्तेमाल में पानी की खपत पर सैम ऑल्टमैन का दावा चर्चा में है। खेल में भारत ने हॉन्गकॉन्ग को 137 रन से हराकर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं, स्मृति मंधाना ने मिताली राज का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है।