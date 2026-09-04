महाराष्ट्र: गेटवे ऑफ इंडिया के पास नाव खराब, 38 लोगों का रेस्क्यू; दीपके नासिक के छात्रों की सेहत पर चिंतित

मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक फेरी का इंजन खराब हो गया। गुरुवार रात इस घटना के बाद पुलिस और एक स्थानीय नाव संचालक ने 38 लोगों को बचाया। 'अनवरी' नामक नाव में 34 यात्री और चार चालक दल के सदस्य थे। पुलिस की सूचना पर 'आजाद हिंद' नाव ने 'अनवरी' को सुरक्षित जेटी तक पहुंचाया। सभी को बिना चोट के किनारे लाया गया।

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नासिक में आदिवासी छात्रों की भूख हड़ताल, दीपके ने स्वास्थ्य पर चिंता जताई

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गुरुवार को नासिक में प्रदर्शनरत आदिवासी छात्रों से स्वास्थ्य के लिए भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया पर मांगों के लिए संघर्ष जारी रखने को कहा। दीपके ने छात्रों से मिलकर सुविधाओं, भोजन और शिक्षा में भारी असमानता को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने X पर कहा कि 12 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं में अंतर से 2 वर्षों में 590 आदिवासी छात्रों की मौत हुई। नासिक के ईदगाह मैदान में 100 से अधिक आदिवासी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। विवेक गावित, राहुल पावारा और लक्ष्मी जाधव अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। प्रदर्शनकारी आश्रम स्कूलों में 592 छात्रों की मौत पर मुआवजे, अधिकारियों के निलंबन और मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनकी अन्य मांगों में छात्रों के लिए ताजा भोजन, दान वसूली बंद करना, खेल अकादमी में भ्रष्टाचार की जांच और 10 लाख रुपये बीमा कवर शामिल है। शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने भी गुरुवार को आंदोलन को समर्थन दिया।