एक्सप्लेनर: इसरो की बड़ी सफलता, धरती पर हो रहे हर बदलाव को बताएगा ईओएस-05, ये कैसे करेगा काम और क्यों है खास?

ऑर्बिट क्या होती है?

ऑर्बिट यानी अंतरिक्ष में वह तय रास्ता, जिस पर कोई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। सैटेलाइट को किसी खास ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए उसकी ऊंचाई, गति और दिशा को सटीक तरीके से तय किया जाता है।



सैटेलाइट का काम किस तरह का है, इसी के हिसाब से उसकी ऑर्बिट चुनी जाती है। पृथ्वी के करीब रहने वाले सैटेलाइट आमतौर पर ज्यादा बारीक तस्वीरें ले सकते हैं, लेकिन वे पृथ्वी की सतह के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ते हैं। वहीं ज्यादा ऊंचाई वाली ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट पृथ्वी के बड़े हिस्से को देख सकते हैं। ईओएस-05 को बड़े क्षेत्र की ज्यादा लगातार निगरानी के लिए जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचाया गया है।



जीएसएलवी-एफ17 ईओएस-05 को सीधे उसकी अंतिम जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में नहीं पहुंचाता। पहले इसे सब-जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी सब-जीटीओ में स्थापित किया जाता है।



यह एक अंडाकार यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। इसमें सैटेलाइट एक बिंदु पर पृथ्वी के सबसे करीब और दूसरे बिंदु पर पृथ्वी से काफी दूर होता है।



ईओएस-05 के लिए इस ऑर्बिट की पेरिजी करीब 170 किलोमीटर और एपोजी करीब 28,934 किलोमीटर है। पेरिजी वह बिंदु है जहां सैटेलाइट पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जबकि एपोजी वह बिंदु है जहां वह पृथ्वी से सबसे दूर होता है।



सब-जीटीओ ईओएस-05 की अंतिम ऑर्बिट नहीं है। यह वह शुरुआती ट्रांसफर ऑर्बिट है, जहां तक रॉकेट सैटेलाइट को पहुंचाता है। इसके बाद सैटेलाइट अपने प्रोपल्शन सिस्टम की मदद से आगे की यात्रा पूरी करता है।