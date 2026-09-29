सुर्खियां: आज कई जगह आंधी-बारिश के आसार; एचएएल 5वीं पीढ़ी के जेट नहीं बनाएगा; गोल्डी बराड़ की तलाश में एफबीआई

देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जम्मू-कश्मीर से उत्तराखंड तक पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। कई क्षेत्रों में तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। केदारनाथ मार्ग पर भूस्खलन के कारण यात्रा रोकी गई, जबकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु रास्ते में फंस गए। उधर, वैष्णो देवी यात्रा खराब मौसम और बूंदाबांदी के बावजूद जारी रही और हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सुरक्षा के मोर्चे पर पाकिस्तान सीमा के करीब भारतीय वायुसेना का बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति-2026 ऑपरेशनल चरण में पहुंच गया है। राजस्थान के पांच एयरबेस पर हो रहे इस अभ्यास में पहली बार अमेरिका का पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ विमान एफ-35ए शामिल हुआ है। इससे भारतीय वायुसेना को नेटवर्क-केंद्रित युद्ध और आधुनिक लड़ाकू विमानों की तकनीक समझने का मौका मिलेगा। इसी बीच, पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के प्रोजेक्ट से एचएएल के बाहर होने की खबर भी चर्चा में है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में एफबीआई ने गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को अपनी टेन मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स सूची में शामिल किया है। उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी के लिए 10 लाख डॉलर तक के इनाम का एलान किया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को चुनावी फंडिंग के मामले में भी अदालत से झटका लगा है। संघीय न्यायाधीश ने कुछ राज्यों की फंडिंग रोकने के अधिकार पर रोक लगाई है। तकनीक और अंतरिक्ष की दुनिया में स्पेसएक्स के स्टारशिप ने पहली बार कक्षा तक उड़ान भरते हुए स्टारलिंक के उपग्रह पहुंचाए। हालांकि सुरक्षा कारणों से उड़ान को तय अवधि से पहले खत्म किया गया। भारत-अमेरिका संबंधों के बीच ट्रंप ने भारतीय एस्सार ग्रुप के आयोवा में प्रस्तावित 15 अरब रुपये के स्टील प्लांट का अनावरण किया, जिसे अमेरिका का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र बताया गया है। खेल जगत में भारतीय मूल की बोधना सिवानंदन ने 11 साल की उम्र में सबसे युवा महिला ग्रैंडमास्टर बनकर इतिहास रचा। वहीं एशियन गेम्स में वित्या रामराज ने 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतते हुए पीटी उषा का 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। राजनीति में यूजीसी, यूसीसी और यूपीआई जैसे तीन मुद्दों को लेकर आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले घमासान बढ़ने के आसार हैं। आइए, विस्तार से देश-विदेश की अहम खबरों पर नजर डालते हैं...

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